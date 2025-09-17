В Ливнах на здании суза открыли доску в память об участнике СВО

Она будет напоминать о его выпускнике – Павле Клименко.

Мемориальная доска размещена на фасаде Ливенского строительного техникума.

Как сообщает Администрация Ливен, Павел Клименко был призван для участия в специальной военной операции в рамках частичной мобилизации 25 октября 2022 года. Орловец погиб при выполнении боевых задач 14 марта 2025 года в Курской области.

«Наш земляк был удостоен медали Жукова. К сожалению, Павел Владимирович не успел получить государственную награду при жизни», – рассказали в мэрии. В рамках церемонии открытия медаль передали матери героя.

«Мы знаем, ради чего и против кого идёт борьба: за русский мир, за наши ценности, за верность заветам наших прадедов и дедов, сражавшихся с нацизмом. Мы гордимся каждым ливенцем, кто помогает в этой борьбе, рискуя жизнью, выполняет задачи специальной военной операции», – отметил мэр Ливен Сергей Трубицын.

После открытия мемориальной доски к ней возложили цветы. Затем состоялась минута молчания.

ИА «Орелград»