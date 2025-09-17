В Орле попрощались с росгвардейцами, погибшими при взрыве

17.9.2025 | 12:35 Важное, Новости, Общество, СВО

Все трое посмертно награждены орденом Мужества.

Фото: oreloblsovet.ru

Публичная церемония прощания прошла в здании Академического театра имени Тургенева.

Трое орловцев, сотрудников Росгвардии, погибли 13 сентября, обезвреживая взрывное устройство, установленное на перегоне «Малоархангельск — Глазуновка». Двое скончались сразу. Ещё один — позднее, в медицинском учреждении.

«Их семьям окажут государственную поддержку. Мы никогда не забудем наших героев! В этот час скорби мы испытываем не только горечь утраты, но и гордость за силу человеческого духа!» – написал сенатор Вадим Соколов.

Также он напомнил, что существенную поддержку пассажирам поездов, которые оказались в непростой ситуации из-за произошедшего, оказали не только государственные органы и учреждения, но и просто жители окрестных деревень.

