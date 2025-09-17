Орловщина улучшила показатели в рейтинге безработицы

17.9.2025 | 12:25 Новости, Экономика

Наш регион на 13 месте по стране.

Фото: vk.com/public216689577

Исследование подготовил центр «РИА Рейтинг» и опубликовало «РИА Новости».

За основу взяли данные официальной статистики за второй квартал текущего года. В нашем регионе уровень безработицы составил 1,4% (от всей рабочей силы в возрасте от 15 лет).

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года показатель по нашему региону уменьшился ещё ровно на один процентный пункт. При этом среднее время поиска новой работы в Орловской области составило шесть месяцев.

Из регионов ЦФО Орловщину обогнали Калужская, Московская и Тамбовская области, а также Москва, занявшая первую строчку. На втором и третьем местах — Ханты-Мансийский АО и Нижегородская область. Замыкают рейтинг Северная Осетия, Дагестан и Ингушетия.

ИА «Орелград»


