В Орле предлагают запретить продажу бензина подросткам

Запрет также коснется езды на мотоциклах, питбайках и квадроциклах.

Президиум Орловского областного Совета определил повестку дня очередной сессии. Заседание регионального парламента состоится 19 сентября в круглом зале администрации Орловской области. Депутаты планируют рассмотреть три обращения, которые будут направлены в Госдуму и правительство РФ. Так, по инициативе Госавтоинспекции и Общественного совета при областном УМВД в Орловской области депутаты подготовили обращение к федеральным властям с рядом серьезных предложений по безопасности на дорогах.

«Предлагается ввести запрет на управление любым мототранспортным средством, включая питбайки и квадроциклы для подростков, не достигших 16 лет. Также депутаты предложат ужесточить правила движения мотоциклов по дорогам и ввести запрет для АЗС на продажу бензина и других горюче-смазочных материалов (ГСМ) лицам младше 18 лет», – уточнили в пресс-службе Орловского облсовета.

В настоящее время с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории М разрешено управление мопедом и скутером, а при наличии подкатегории А1 – мотоциклом с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров. Вместе с тем, как показывает практика, указанные транспортные средства привлекают внимание несовершеннолетних, не имеющих прав на управление ими.

«Повсеместно несовершеннолетние выезжают на мототехнике на дороги населенных пунктов и за их пределы, подвергая опасности свою жизнь и здоровье и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, – следует из проекта обращения. – Особую тревогу сотрудников ГАИ и уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ вызывает повальное увлечение несовершеннолетних питбайками».

Также в Орле подсчитали, что на территории РФ за 7 месяцев 2025 года зарегистрировано 1358 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на мототранспорте. В результате погибли 36 детей, а 1342 ребенка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также в Орле отмечают, что в некоторых регионах России уже практикуется установление отдельных ограничительных мер по продаже несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Такие меры применяются для того, чтобы не допустить возможности заправить транспортное средство лицом, не имеющим права на управление таким средством.

«Кроме того, отмечается рост случаев совершения поджогов релейных шкафов рядом с железнодорожным полотном, технических объектов на АЗС, вышек сотовой связи, банкоматов и т.д. С учетом изложенного вопрос ограничительных мер по продаже несовершеннолетним горюче-смазочных материалов требует решения на федеральном уровне. Представляется необходимым также установление полного запрета эксплуатации питбайков и схожей мототехники на дорогах общего пользования в ПДД», – говорится в документе.

Орловский областной Совет народных депутатов уже на ближайшей сессии может предложить на федеральном уровне усилить меры по ограничению пользования мототранспортом лицами, не достигшими возраста 16 лет, и ужесточить правила передвижения на мототранспорте по дорогам общего пользования, а также рассмотреть вопрос введения ограничительных мер по продаже несовершеннолетним горюче-смазочных материалов.

ИА “Орелград”