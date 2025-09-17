В Орле пройдёт фестиваль ЗОЖ

Мероприятие состоится в Детском парке завтра.

Фестиваль организуют Департамент молодёжной политики Орловской области и центр молодежи «Полет».

Участвовать в фестивале могут все желающие, но только в составе команды из шести человек. Для этого надо пройти регистрацию.

Открытие состоится в 14 часов. Далее в программа — разминка и зарядка.

Центральной частью станет квест — в его рамках участники сыграют в городки, пройдут по лабиринту, посостязаются в эстафете, занятиях на тренажёрах и прыжках через скакалку, сборе палатки и оказанию первой помощи. Капитаны команд смогут заработать дополнительные баллы, пройдя отдельные локации.

В 16:00 гости праздника смогут сыграть в «Гигантскую дженгу» и гигантские шахматы. В 16:50 состоится церемония награждения.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»