В Орле скончалась лектор-музыковед филармонии Ольга Гарбар

Это произошло после тяжёлой болезни.
Орловчанка ушла из жизни 13 сентября. Об этом сообщили в учреждении.
Ольга Гарбар родилась в 1958 году. Она окончила музыкальное училище, затем – ОГУ имени Тургенева.
Гарбар проработала в Орловской филармонии 38 лет.
Она «была подлинной «визитной карточкой» нашей концертной организации, ярко, талантливо и увлечённо вела выступления приезжающих в Орел отечественных и зарубежных мастеров искусств, творческих ансамблей и художественных коллективов», – отметили представители учреждения.
Также выдающийся специалист подготовила около 50 оригинальных литературно-музыкальных программ и детских постановок, которые вошли в «золотой фонд» филармонических проектов.
ИА «Орелград»