В Орле скончалась лектор-музыковед филармонии Ольга Гарбар

17.9.2025

Это произошло после тяжёлой болезни.

Орловчанка ушла из жизни 13 сентября. Об этом сообщили в учреждении.

Ольга Гарбар родилась в 1958 году. Она окончила музыкальное училище, затем – ОГУ имени Тургенева.

Гарбар проработала в Орловской филармонии 38 лет.

Она «была подлинной «визитной карточкой» нашей концертной организации, ярко, талантливо и увлечённо вела выступления приезжающих в Орел отечественных и зарубежных мастеров искусств, творческих ансамблей и художественных коллективов», – отметили представители учреждения.

Также выдающийся специалист подготовила около 50 оригинальных литературно-музыкальных программ и детских постановок, которые вошли в «золотой фонд» филармонических проектов.

