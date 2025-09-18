Орловских глав понуждают выйти в “прямой эфир” 

В ближайший месяц поставлена задача активизировать эту работу.

О каналах взаимодействия чиновников и граждан поговорили на совещании с главами муниципальных образований 18 сентября.

За восемь месяцев 2025 года ЦУР обработал 33 400 обращений в системе “Инцидент-менеджмент”. Из них 16 333 были адресованы муниципалитетам. Это 48,9%, подчеркнул руководитель ЦУР Орловской области Тимофей Игнатов. Наиболее часто встречающиеся темы в сфере компетенции муниципалитетов: проблемы с дорогами, вопросы благоустройства, общественный транспорт, ЖКХ, отходы. Более половины всех обращений пришлось на город Орёл.

“Отмечу, что большинство муниципалитетов выстроило эффективную работу с обращениями граждан в социальных сетях. Среднее время ответа составляет 2 часа 10 минут, что на треть меньше нормативных значений. В то же время отдельным районам следует обратить внимание на качество и полноту ответов на обращения”, – подчеркнул Тимофей Игнатов.

Также стоит продвигать работу с обратной связью, отметил руководитель ЦУР. Это регулярное проведение “прямых эфиров” и наличие кейсов решённых проблем с фото или видеоподтверждением. Здесь лидером среди муниципалитетов являются Ливны. Положительная динамика есть у города Орла, Урицкого, Хотынецкого, Шаблыкинского, Покровского, Малоархангельского, Кромского и Болховского районов.

“Прошу глав обратить внимание на эту зону роста. Прямые эфиры являются эффективным и оперативным методом коммуникации с жителями. А наличие фото или видеоподтверждения решенных проблем значительно повышает удовлетворенность заявителей ответами от органов власти”, – сказал Игнатов.

Просьба была поддержана заместителем губернатора Вадимом Тарасовым. Он напомнил, что Андрей Клычков уже неоднократно обращал внимание всех глав муниципальных образований на проведение прямых эфиров.

“Кто-то уже начал работать. Это тоже неплохая практика коммуникации с жителями в конкретном муниципальном образовании. Просьба проанализировать свои зоны роста. И через месяц мы еще раз поставим этот вопрос, посмотрим, что изменилось в конкретном муниципальном образовании”, – предупредил Вадим Тарасов.

