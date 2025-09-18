«Забывшего» отремонтировать двери подрядчика внесли в черный список

В реестр недобросовестных поставщиков включены сведения об ООО «ПКФ «Инженер».

Орловское УФАС России рассмотрело материалы, поступившие от заказчика в отношении подрядчика, и пришло к выводу о наличии правовых оснований для включения ООО «ПКФ «Инженер» в реестр недобросовестных поставщиков. Как пояснили в пресс-службе ведомства, материалы для рассмотрения поступили от муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Ранее это учреждение провело электронный аукцион, победитель которого получал право на выполнение работ по замене входных дверей в подъездах жилого дома, расположенного в Орле на улице Бурова. Победителем торгов признали указанную выше компанию, с ней заключили муниципальный контракт, источником финансирования которого являлся бюджет областной столицы. Однако затем МКУ «ОМЗ города Орла» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

«В ходе проверки действий ООО «ПКФ «Инженер» было установлено, что общество не приступало к выполнению ремонтных работ по замене входных дверей, – сообщает пресс-служба регионального Управления ФАС России. – При этом какие-либо объективные препятствия, не позволившие выполнить свои обязательства в установленные договором сроки, отсутствовали. В связи с чем Общество включено в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года».

Включение в реестр недобросовестных поставщиков грозит компаниям целым рядом негативных последствий. Прежде всего, оно подразумевает запрет на участие в госзакупках. Фигурант из реестра фактически лишается потенциального источника дохода, что особенно болезненно ощущают те, кто ранее активно работал с государственными или муниципальными заказчиками. Второй нюанс – ухудшение репутации. Партнеры и клиенты нередко проверяют данные о контрагенте. И они могут отказаться работать с компанией, узнав, что она находится в «черном списке», то есть конкурентоспособность такой компании на рынке снижается. Включение в реестр недобросовестных поставщиков также нередко сопровождается судебными исками и административными санкциями. В некоторых случаях компаниям приходится оплачивать неустойки.

ИА “Орелград”