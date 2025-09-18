Отбор резервистов в градоначальники стартует на Орловщине

В регионе сформируют резерв кандидатов на должность главы муниципального образования Орловской области.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области объявил о проведении отбора кандидатов на включение в резерв кандидатов на должность главы муниципального образования. При этом конкретное муниципальное образование в конкурсной документации не указано. Срок приема документов для участия в отборе установлен на период с 18 сентября по 22 октября 2025 года включительно.

Правом на выдвижение граждан РФ для участия в отборе наделены: органы государственной власти и местного самоуправления, региональная Общественная палата и Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской области». Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие гражданства Российской Федерации и высшего профессионального образования, владение государственным языком РФ и отсутствие ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

В заявке должны быть указаны обязательные сведения о кандидате, в том числе о его профессиональной компетентности, наличии аналитических и организаторских способностей, практики перспективного планирования, деловых качества, работоспособности, исполнительской дисциплины, ответственности, культуре делового общения, самоорганизованности, добросовестности, вежливости, принципиальности, самокритичности, авторитетности и др.

Также при отборе будут оцениваться потенциал и перспективы профессионального развития кандидатов, в том числе наличие у них желания повышать свой профессиональный уровень. Кстати, соискатели должны будут представить конкурсной комиссии справку о наличии или отсутствии у них судимости или факта уголовного преследования в отношении них.

Конкурсный отбор пройдет в два этапа. Если по итогам первого этапа никто не пройдет во второй, то отбор признают несостоявшимся и назначат новый. Второй этап отбора представляет собой проведение конкурсных испытаний: тестирование и индивидуальное собеседование. Тестирование будет проходить с 19 по 21 ноября 2025 года, а индивидуальное собеседование – с 26 по 28 ноября 2025 года в здании администрации Орловской области.

Победителем отбора признается участник отбора, набравший наибольший итоговый балл. В случае равенства итоговых баллов победителями признаются несколько участников отбора. Затем конкурсная комиссия сможет рекомендовать губернатору Орловской области включить определенного кандидата или кандидатов в резерв.

ИА «Орелград»