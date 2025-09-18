На выборах в Горсовет Орла испортили более 6 тысяч бюллетеней

Признаны недействительными около 4,2%.
Данные о предварительных итогах голосования по единому избирательному округу опубликованы на сайте избиркома. Всего в формировании Горсовета Орла седьмого созыва приняли участие около 74 тысяч человек. В помещениях для голосования избирателям выдали более 67,9 тысячи бюллетеней, еще 5,9 тысячи доставили на дом. Из общего числа 70444 бюллетеня признаны действительными, 3353 – нет (получили повреждения, присутствуют исправления, которые мешают определить волю избирателя и т.д.).
По предварительным итогам голосования по одномандатному избирательному округу, избирателям в помещениях для голосования выдали 67,9 тысячи бюллетеней, 5,9 тысячи получили «надомники». 2941 признан недействительным. Рекордными по числу испорченных бюллетеней стали 1 округ – 171 (5%); 23 округ – 165 (5%); 8 округ – 146 (6,4%).
На 1 округе победил член «Справедливой команды» Харыбин Денис Евгеньевич. От ближайшей конкурентки почти 700 голосов. На 23 округе в борьбе сошлись Колосов Павел Вячеславович и Чистякова Анна Александровна. Эсер обошел представительницу «Единой России» на 377 голосов. На 8 округе единоросс Букалов Владимир Владимирович выступил с трехкратным отрывом от всех конкурентов.
Меньше всего недействительных бюллетеней на 24 и 16 округах, где победили представители «Единой России» Негин Владимир Владимирович и Строев Владимир Владимирович.
Отметим, по словам главы облизбикома Лилии Пиняевой, явка на выборах составила 30,95%. В Горсовете Орла 24 мандата получила «Единая Россия», 8 – «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», 3 – КПРФ, по одному – «Новые люди», ЛДПР и «Партия Пенсионеров».
|Округ
|Число недействительных бюллетеней / процент от общего
|Победитель
|1
|171 / 5%
|Харыбин Денис Евгеньевич (СР)
|2
|83 / 3,6%
|Бутусов Владимир Петрович (ЕР)
|3
|89 / 3,7%
|Себякин Сергей Николаевич (ЕР)
|4
|100 / 4,7%
|Новиков Василий Федорович (ЕР)
|5
|105 / 4,4%
|Бреев Александр Викторович (ЕР)
|6
|82 / 3,4%
|Козлов Юрий Николаевич (ЕР)
|7
|107 / 4,3%
|Степанов Павел Геннадьевич (КПРФ)
|8
|146 / 6,4%
|Букалов Владимир Владимирович (ЕР)
|9
|113 /4,2%
|Камзолов Алексей Викторович (ЕР)
|10
|105 / 4,1%
|Антошкина Лариса Васильевна (ЕР)
|11
|91 / 3,4%
|Малыгина Татьяна Николаевна (ЕР)
|12
|112 / 3,5%
|Павлюк Оксана Ивановна (ЕР)
|13
|91 / 3,7%
|Кривов Вадим Алексеевич (СР)
|14
|70 / 3,4%
|Борняков Виктор Евгеньевич (КПРФ)
|15
|97 / 4,6%
|Головин Александр Алексеевич (ЕР)
|16
|63 / 2,7%
|Строев Владимир Владимирович (ЕР)
|17
|87 / 3,5%
|Нерушев Тимур Алексеевич (ЕР)
|18
|105 / 4,4%
|Чикин Алексей Николаевич (ЕР)
|19
|100 / 3,5%
|Елесин Сергей Владимирович (СР)
|20
|99 / 4%
|Шатохин Евгений Алексеевич (ЕР)
|21
|139 / 5,5%
|Берлинов Роман Валерьевич (ЕР)
|22
|115 / 4%
|Гефель Владислав Владимирович (ЕР)
|23
|165 / 4,9%
|Колосов Павел Вячеславович (СР)
|24
|96 / 2,5%
|Негин Владимир Владимирович (ЕР)
|25
|112 / 3,7%
|Коновалов Игорь Викторович (СР)
|26
|101 / 3,5%
|Панухник Виктор Николаевич (СР)
|27
|91 / 3,5%
|Родин Александр Кузьмич (ЕР)
|28
|106 / 3,7%
|Цуканов Игорь Михайлович (ЕР)
ИА “Орелград”