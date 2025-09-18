На выборах в Горсовет Орла испортили более 6 тысяч бюллетеней

18.9.2025 | 7:17 Важное, Новости, Политика

Признаны недействительными около 4,2%.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Данные о предварительных итогах голосования по единому избирательному округу опубликованы на сайте избиркома. Всего в формировании Горсовета Орла седьмого созыва приняли участие около 74 тысяч человек. В помещениях для голосования избирателям выдали более 67,9 тысячи бюллетеней, еще 5,9 тысячи доставили на дом. Из общего числа 70444  бюллетеня признаны действительными, 3353 – нет (получили повреждения, присутствуют исправления, которые мешают определить волю избирателя и т.д.). 

По предварительным итогам голосования по одномандатному избирательному округу, избирателям в помещениях для голосования выдали 67,9 тысячи бюллетеней, 5,9 тысячи получили «надомники». 2941 признан недействительным. Рекордными по числу испорченных бюллетеней стали 1 округ – 171 (5%); 23 округ – 165 (5%); 8 округ – 146 (6,4%).

На 1 округе победил член «Справедливой команды» Харыбин Денис Евгеньевич. От ближайшей конкурентки почти 700 голосов. На 23 округе в борьбе сошлись Колосов Павел Вячеславович и Чистякова Анна Александровна. Эсер обошел представительницу «Единой России» на 377 голосов. На 8 округе единоросс Букалов Владимир Владимирович выступил с трехкратным отрывом от всех конкурентов. 

Меньше всего недействительных бюллетеней на 24 и 16 округах, где победили представители «Единой России» Негин Владимир Владимирович и Строев Владимир Владимирович.

Отметим, по словам главы облизбикома Лилии Пиняевой, явка на выборах составила 30,95%. В Горсовете Орла 24 мандата получила «Единая Россия», 8 –  «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», 3 – КПРФ, по одному – «Новые люди», ЛДПР и «Партия Пенсионеров».

Округ Число недействительных бюллетеней / процент от общего Победитель
1 171 / 5% Харыбин Денис Евгеньевич (СР)
2 83 / 3,6% Бутусов Владимир Петрович (ЕР)
3 89 / 3,7% Себякин Сергей Николаевич (ЕР)
4 100 / 4,7% Новиков Василий Федорович (ЕР)
5 105 / 4,4% Бреев Александр Викторович (ЕР)
6 82 / 3,4% Козлов Юрий Николаевич (ЕР)
7 107 / 4,3% Степанов Павел Геннадьевич (КПРФ)
8 146 / 6,4% Букалов Владимир Владимирович (ЕР)
9 113 /4,2% Камзолов Алексей Викторович (ЕР)
10 105 / 4,1% Антошкина Лариса Васильевна (ЕР)
11 91 / 3,4% Малыгина Татьяна Николаевна (ЕР)
12 112 / 3,5% Павлюк Оксана Ивановна (ЕР)
13 91 / 3,7% Кривов Вадим Алексеевич (СР)
14 70 / 3,4% Борняков Виктор Евгеньевич (КПРФ)
15 97 / 4,6% Головин Александр Алексеевич (ЕР)
16 63 / 2,7% Строев Владимир Владимирович (ЕР)
17 87 / 3,5% Нерушев Тимур Алексеевич (ЕР)
18 105 / 4,4% Чикин Алексей Николаевич (ЕР)
19 100 / 3,5% Елесин Сергей Владимирович (СР)
20 99 / 4% Шатохин Евгений Алексеевич (ЕР)
21 139 / 5,5% Берлинов Роман Валерьевич (ЕР)
22 115 / 4% Гефель Владислав Владимирович (ЕР)
23 165 / 4,9% Колосов Павел Вячеславович (СР)
24 96 / 2,5% Негин Владимир Владимирович (ЕР)
25 112 / 3,7% Коновалов Игорь Викторович (СР)
26 101 / 3,5% Панухник Виктор Николаевич (СР)
27 91 / 3,5% Родин Александр Кузьмич (ЕР)
28 106 / 3,7% Цуканов Игорь Михайлович (ЕР)

ИА "Орелград"


