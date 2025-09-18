На выборах в Горсовет Орла испортили более 6 тысяч бюллетеней

Признаны недействительными около 4,2%.

Данные о предварительных итогах голосования по единому избирательному округу опубликованы на сайте избиркома. Всего в формировании Горсовета Орла седьмого созыва приняли участие около 74 тысяч человек. В помещениях для голосования избирателям выдали более 67,9 тысячи бюллетеней, еще 5,9 тысячи доставили на дом. Из общего числа 70444 бюллетеня признаны действительными, 3353 – нет (получили повреждения, присутствуют исправления, которые мешают определить волю избирателя и т.д.).

По предварительным итогам голосования по одномандатному избирательному округу, избирателям в помещениях для голосования выдали 67,9 тысячи бюллетеней, 5,9 тысячи получили «надомники». 2941 признан недействительным. Рекордными по числу испорченных бюллетеней стали 1 округ – 171 (5%); 23 округ – 165 (5%); 8 округ – 146 (6,4%).

На 1 округе победил член «Справедливой команды» Харыбин Денис Евгеньевич. От ближайшей конкурентки почти 700 голосов. На 23 округе в борьбе сошлись Колосов Павел Вячеславович и Чистякова Анна Александровна. Эсер обошел представительницу «Единой России» на 377 голосов. На 8 округе единоросс Букалов Владимир Владимирович выступил с трехкратным отрывом от всех конкурентов.

Меньше всего недействительных бюллетеней на 24 и 16 округах, где победили представители «Единой России» Негин Владимир Владимирович и Строев Владимир Владимирович.

Отметим, по словам главы облизбикома Лилии Пиняевой, явка на выборах составила 30,95%. В Горсовете Орла 24 мандата получила «Единая Россия», 8 – «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», 3 – КПРФ, по одному – «Новые люди», ЛДПР и «Партия Пенсионеров».

Округ Число недействительных бюллетеней / процент от общего Победитель 1 171 / 5% Харыбин Денис Евгеньевич (СР) 2 83 / 3,6% Бутусов Владимир Петрович (ЕР) 3 89 / 3,7% Себякин Сергей Николаевич (ЕР) 4 100 / 4,7% Новиков Василий Федорович (ЕР) 5 105 / 4,4% Бреев Александр Викторович (ЕР) 6 82 / 3,4% Козлов Юрий Николаевич (ЕР) 7 107 / 4,3% Степанов Павел Геннадьевич (КПРФ) 8 146 / 6,4% Букалов Владимир Владимирович (ЕР) 9 113 /4,2% Камзолов Алексей Викторович (ЕР) 10 105 / 4,1% Антошкина Лариса Васильевна (ЕР) 11 91 / 3,4% Малыгина Татьяна Николаевна (ЕР) 12 112 / 3,5% Павлюк Оксана Ивановна (ЕР) 13 91 / 3,7% Кривов Вадим Алексеевич (СР) 14 70 / 3,4% Борняков Виктор Евгеньевич (КПРФ) 15 97 / 4,6% Головин Александр Алексеевич (ЕР) 16 63 / 2,7% Строев Владимир Владимирович (ЕР) 17 87 / 3,5% Нерушев Тимур Алексеевич (ЕР) 18 105 / 4,4% Чикин Алексей Николаевич (ЕР) 19 100 / 3,5% Елесин Сергей Владимирович (СР) 20 99 / 4% Шатохин Евгений Алексеевич (ЕР) 21 139 / 5,5% Берлинов Роман Валерьевич (ЕР) 22 115 / 4% Гефель Владислав Владимирович (ЕР) 23 165 / 4,9% Колосов Павел Вячеславович (СР) 24 96 / 2,5% Негин Владимир Владимирович (ЕР) 25 112 / 3,7% Коновалов Игорь Викторович (СР) 26 101 / 3,5% Панухник Виктор Николаевич (СР) 27 91 / 3,5% Родин Александр Кузьмич (ЕР) 28 106 / 3,7% Цуканов Игорь Михайлович (ЕР)

