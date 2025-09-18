Ливны отчитались о готовности к зиме

В администрации заявили, что все дома к отопительному сезону подготовлены.

Начальник управления ЖКХ администрации Ливен Олег Ретинский доложил руководству города о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к прохождению отопительного периода 2025-2026 годов. По его словам, получение паспортов готовности потребителями тепловой энергии было запланировано до 15 сентября, теплосетевыми и теплоснабжающими организациями – до 1 ноября.

«На текущий период все многоквартирные дома Ливен к предстоящему отопительному сезону подготовлены, – следует из сообщения администрации города Ливны. – Перед предстоящим осенне-зимним периодом управляющими компаниями выполнялись работы по текущему ремонту кровли, цоколей, отмостки, межпанельных швов, производился ремонт и замена сетей внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, ревизия и замена запорной арматуры».

По словам Олега Ретинского, особое внимание уделялось подготовке теплосетевого хозяйства и оборудования котельных, замене ветхих тепловых сетей. МУП «Ливенские тепловые сети» в плановом порядке провело гидравлические испытания тепловых сетей. На подготовку объектов энергетики была потрачено 7,44 миллиона рублей. По оценкам специалистов, готовность тепловых сетей к предстоящей зиме составляет 95,6 процента. При этом основное оборудование всех 10 городских котельных к работе в отопительный период подготовлено.

«Следует отметить, что теплоснабжающие организации, а также учреждения, финансируемые из бюджета города, задолженности за потребленные энергетические ресурсы не имеют, – рассказал также начальник управления ЖКХ. – Всего к отопительному сезону предстояло подготовить 350 МКД, находящихся в управлении 9-ти управляющих компаний, 195,2 километра водопроводных сетей, 95 километров канализационных сетей, три водозабора, девять канализационных насосных станций, 46,1 километра тепловых сетей в двухтрубном исчислении, семь ЦТП, 10 котельных, девять школ, 15 детских садов и 34 других объекта социальной сферы».

ИА «Орелград»