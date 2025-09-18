В больнице Семашко появилась возможность установки кардиостимуляторов 

Медучреждение в Орле получило соответствующую лицензию.

О новых возможностях высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии рассказали в соцсетях учреждения. В наличии оборудование и есть необходимые специалисты.

“Это открывает новые перспективы и горизонты и для медиков, и для пациентов, а самое главное – делает высокотехнологичную медицинскую помощь для жителей Орловской области более доступной”, – указано в публикации.

На базе БСМП им. Н.А. Семашко теперь можно устанавливать кардиостимуляторы, проводить сложные, высокоресурсные операции на крупных сосудах при их атеросклеротическом поражении, острых и хронических заболеваниях сердца.

Напомним, что в Орловской области уже не первый год реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Он предусматривает дооснащение региональных сосудистых центров, созданных в областной клинической больнице и в больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко», а также двух первичных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.

ИА “Орелград”