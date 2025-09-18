В больнице Семашко появилась возможность установки кардиостимуляторов 

18.9.2025 | 12:20 Медицина, Новости

Медучреждение в Орле получило соответствующую лицензию. 

БСМП им Н.А. Семашко (г.Орел)

О новых возможностях высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии рассказали в соцсетях учреждения. В наличии оборудование и есть необходимые специалисты. 

“Это открывает новые перспективы и горизонты и для медиков, и для пациентов, а самое главное – делает высокотехнологичную медицинскую помощь для жителей Орловской области более доступной”, – указано в публикации. 

На базе БСМП им. Н.А. Семашко теперь можно устанавливать кардиостимуляторы, проводить сложные, высокоресурсные операции на крупных сосудах при их атеросклеротическом поражении, острых и хронических заболеваниях сердца.  

Напомним, что в Орловской области уже не первый год реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Он предусматривает дооснащение региональных сосудистых центров, созданных в областной клинической больнице и в больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко», а также двух первичных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.

