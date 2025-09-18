Чиновникам навязали персональную ответственность за реализацию проектов 

18.9.2025 | 12:06 Важное, ЖКХ, Новости

Об усилении контроля сообщили на совещании в администрации Орловской области. 

vestiorel.ru

18 сентября перед главами муниципальных образований выступил член правительства – руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. По его словам, теперь у данных из районов появится, условно, срок годности. 

“В систему добавлена дополнительная строка актуальности данных. Руководители проектов еженедельно, в рамках своего личного кабинета, будут подтверждать актуальность внесения сведений по всем контрактам, по всем мероприятиям, по типам контрактации и по всем показателям. Сводная информация о работе руководителей региональных проектов будет отражена в докладе на заседании в последующем”, – предупредил Антонцев.  

Такая же “вкладка” появилась и у глав муниципальных образований.  

Заместитель губернатора Вадим Тарасов продолжил, что Андрей Клычков неоднократно указывал на необходимость завершения контрактов, которые предусмотрены к реализации в текущем году.  

“Прошу ускорить эту работу. Отдельно прошу обратить внимание глав муниципальных образований на те случаи, когда аукционы не состоялись. Оперативно принять меры для определения подрядчиков”, – сказал Тарасов. 

Также он отметил, что даже двухлетние контракты должны реализовываться как можно быстрее.  

Напомним, например, подрядчик для реализации проекта “Набережная Лескова” в Мценске был найден в сентябре 2025 года.    Хотя аналогичный проект-победитель конкурса Минстроя 2024 года в Ливнах уже готовится к открытию. Там к реализации приступили еще весной. Ситуацию с «Бульваром Данилевского» в Верховье Андрей Клычков вовсе назвал позорной. В целом освоение средств по нацпроектам в Орловской области не радует руководство региона.  

ИА “Орелград”  


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования