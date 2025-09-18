Чиновникам навязали персональную ответственность за реализацию проектов 

Об усилении контроля сообщили на совещании в администрации Орловской области.

18 сентября перед главами муниципальных образований выступил член правительства – руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. По его словам, теперь у данных из районов появится, условно, срок годности.

“В систему добавлена дополнительная строка актуальности данных. Руководители проектов еженедельно, в рамках своего личного кабинета, будут подтверждать актуальность внесения сведений по всем контрактам, по всем мероприятиям, по типам контрактации и по всем показателям. Сводная информация о работе руководителей региональных проектов будет отражена в докладе на заседании в последующем”, – предупредил Антонцев.

Такая же “вкладка” появилась и у глав муниципальных образований.

Заместитель губернатора Вадим Тарасов продолжил, что Андрей Клычков неоднократно указывал на необходимость завершения контрактов, которые предусмотрены к реализации в текущем году.

“Прошу ускорить эту работу. Отдельно прошу обратить внимание глав муниципальных образований на те случаи, когда аукционы не состоялись. Оперативно принять меры для определения подрядчиков”, – сказал Тарасов.

Также он отметил, что даже двухлетние контракты должны реализовываться как можно быстрее.

Напомним, например, подрядчик для реализации проекта “Набережная Лескова” в Мценске был найден в сентябре 2025 года. Хотя аналогичный проект-победитель конкурса Минстроя 2024 года в Ливнах уже готовится к открытию. Там к реализации приступили еще весной. Ситуацию с «Бульваром Данилевского» в Верховье Андрей Клычков вовсе назвал позорной. В целом освоение средств по нацпроектам в Орловской области не радует руководство региона.

