На Орловщине нетрезвый мужчина избил незнакомца, лежавшего на асфальте

А затем поколотил и стоявшую рядом с ним женщину.

Удивительное уголовное дело рассмотрел Дмитровский районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местного жителя по статьям 112 и 116 Уголовного кодекса РФ. Потерпевшими стали мужчина и женщина, местные жители, которые до инцидента с нанесением им побоев не были знакомы с фигурантом уголовного дела. Как сообщила пресс-служба Дмитровского районного суда, инцидент произошел в июне 2024 года.

Было установлено, что фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, глубокой ночью гулял по улицам города Дмитровска. И во время своей «прогулки, в период времени с 2 до 4 часов ночи, неожиданно набрел на ранее незнакомого ему мужчину, который по каким-то причинам лежал на асфальте. Нетрезвый гражданин этим воспользовался и нанес лежавшему на асфальте мужчине не менее 10 ударов кулаками и ногами в область туловища и головы.

Потерпевший испытал сильную физическую боль, но, к счастью, полученные им повреждения не причинили сильного вреда его здоровью. Рядом с лежавшим мужчиной находилась женщина, которая вступилась за него и попыталась образумить ночного хулигана. Но тот не пожалел и ее. Сначала он ударил незнакомку кулаком по голове, отчего она отпрянула назад и присела на корточки, испытав сильную физическую боль. Затем хулиган ударом ноги повалил ее на асфальт и уже лежавшей женщине нанес еще один удар ногой в бок.

В данном случае, согласно заключению эксперта, нанесенные хулиганом телесные повреждения причинили вред здоровью потерпевшей средней тяжести. Органами предварительного следствия действия хулигана были квалифицированы по статье 116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль) и статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Однако наказания хулиган избежал. Уже в судебном заседании потерпевши заявили ходатайства о прекращении в отношении их обидчика уголовного дела в связи с примирением сторон. Суду они пояснили, что фигурант уголовного дела полностью возместил им причиненный ущерб и принес свои извинения, каких-либо претензий они к нему не имеют. Сторона обвинения возражала против прекращения уголовного дела, но суд, исследовав материалы дела, удовлетворил ходатайства и прекратил уголовное преследование хулигана. Постановление уже вступило в законную силу, отмечает пресс-служба Дмитровского районного суда.

ИА «Орелград»