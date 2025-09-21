На Орловщине наказали торговца нелегальным табаком

Предприниматель отделался небольшим наказанием благодаря своим детям.

Ливенский районный суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей за продажу табачной продукции без соответствующей маркировки. Как пояснили в пресс-службе суда, нарушение ранее выявили сотрудники ливенского филиала Управления Роспотребнадзор по Орловской области. В мае этого года они провели выездную проверку в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю и находящемуся в поселке городского типа Колпна.

Кстати, сам бизнесмен проживает в областном центре. В ходе проверки был зафиксирован факт продажи никотинсодержащей и так называемой альтернативной табачной продукции без обязательной маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ. Этот протокол вместе с актом осмотра торговых помещений и другими необходимыми документами и был направлен на рассмотрение в суд.

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу о виновности жителя Орла в торговле нелегальным, по сути, табаком. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств признание правонарушителем своей вины, раскаяние в содеянном, а также наличие у него на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Обстоятельств, отягчающих вину, не установлено не было, поэтому предприниматель и получил относительно мягкое наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Постановление Ливенского районного суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»