Чиновники не смогли оштрафовать подрядчика за долгий ремонт двора

Спорную ситуацию изучил региональный арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области отказал муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в удовлетворении заявленных им требований. Истец просил суд применить к индивидуальному предпринимателю штрафные санкции за нарушение условий муниципального контракта, причем чиновники просили о штрафе в размере 896 817 рублей 42 копейки. Исковые требования были мотивированы «ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по выполнению работ в установленный контрактом срок, в связи с чем, была начислена неустойка».

Из материалов дела следует, что между муниципальным казенным учреждением «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и ИП в марте 2024 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Северном районе города Орла, расположенных по переулку Матроса Силякова. Цена контракта составила 10,572 миллиона рублей. Перед началом работ в срок до 1 апреля 2024 года подрядчик был обязан выполнить разбивку элементов благоустройства, уточнить места для устройства пандусов и понижения бордюра для маломобильных групп населения.

К работам подрядчик должен был приступить с 1 апреля 2024 года. Из иска следует, что 14 мая 2024 года на объекте побывала комиссия. Она зафиксировала протокольно, что на тот момент подрядчик к выполнению работ не приступил и не выполнил предварительные условия. Аналогичный акт был составлен 10 июня 2024 года. Отремонтированные дворы должны были быть сданы заказчику не позднее 31 июля 2024 года. Предприниматель их все же отремонтировал, но акт о приемке выполненных работ был подписан только 28 ноября 2024 года. А 17 декабря того же года стороны подписали соглашение о расторжении контракта.

Заказчик насчитал подрядчику пени за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту в размере 526,5 тысячи рублей. А в суде попросил еще и о штрафе. Однако суд посчитал, что контракт был полностью исполнен, а начисленные пени и штрафы в данном случае не должны превышать 5 процентов цены контракта. С учетом того, что подрядчик является представителем малого бизнеса, такая неустойка подлежала списанию без обращения в суд. Поэтому требования истца удовлетворению не подлежат, посчитал арбитраж.

ИА «Орелград»