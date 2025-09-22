Областной департамент пока не заинтересовал архивистов

Озвучены итоги работы экспертно-проверочной комиссии.

Сотрудники Государственного архива Орловской области приняли участие в работе экспертно-проверочной комиссии регионального департамента культуры. В частности, был рассмотрен вопрос о включении регионального департамента информационно-аналитической работы в список организаций – источников комплектования фондов Госархива Орловской области. Эксперты пришли к выводу, что в процессе деятельности данного департамента не образуются документы, которые имеют историческую значимость и могут быть включены в состав архивного фонда Орловской области как составной части архивного фонда Российской Федерации.

«Экспертно-проверочной комиссии вынесено решение в настоящее время не включать департамент в список источников комплектования БУОО ГАОО, сотрудникам отдела комплектования продолжить наблюдение за составом и содержанием документов, образующихся в деятельности департамента», – сообщили в Государственном архиве региона. На заседании были рассмотрены и другие вопросы. Так, комиссия решила исключить МБУК «Центр культуры «Виктория» из списка организаций – источников комплектования муниципального архива Залегощенского района.

Кроме того, эксперты изучили описи дел документов постоянного хранения, по личному составу, временных (свыше 10 лет) сроков хранения источников комплектования. В данном случае речь идет о документа Орловского областного Совета народных депутатов, администрации губернатора и правительства Орловской области, судебных районных участков города Орла. Комиссии их представили сотрудники отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства.

«Рассмотрены описи дел, документов постоянного хранения за 1944-1974 годы фонда Глотовский сельский Совет депутатов трудящихся Хотынецкого района и его исполнительный комитет (Глотовский сельсовет), переработанные сотрудниками отдела НСА БУОО ГАОО, – добавили в архиве. – Также членами комиссии были рассмотрены номенклатуры дел, положения об экспертных комиссиях и архивах организаций, инструкции по делопроизводству, другие документы организаций – источников комплектования муниципальных архивов области».

В последнем случае изучены были документы городских и районных Советов народных депутатов, администраций, территориальных избирательных комиссий, органов судебной власти, органов финансирования и управления имуществом, органов и организаций потребкооперации, промышленности и сельского хозяйства, образования и здравоохранения, социального обслуживания населения, органов и организаций культуры, спорта и молодежной политики, редакций газет.

ИА «Орелград»