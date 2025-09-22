Комиссию по наливайкам создали во Мценске

О создании специальной комиссии распорядилась администрация города.

Согласно постановлению администрации города Мценска, новая комиссия будет оценивать риски, связанные с принятием муниципальных правовых актов, касающихся продажи алкоголя. Речь идет об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В народе такие торговые точки зачастую называют наливайками.

В состав специальной комиссии вошли 11 человек, включая представителей детсадов, школ, учреждений культуры, Центральной районной больницы. Возглавил комиссию Сергей Сафронов, заместитель главы администрации города Мценска по экономике и финансам. Задачей комиссии является обеспечение взаимодействия администрации города Мценска с исполнительными органами государственной власти Орловской области, осуществляющими регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области.

Комиссия будет участвовать в рассмотрении проектов муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми планируется первоначальное установление либо отмена ранее установленных границ, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий, в пределах которых не допускается торговля алкоголем. Члены комиссии вправе выносить свое заключение об одобрении проекта либо об отказе в его одобрении. Необходимые для работы документы им будет предоставлять городской комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле.

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решения. Им запрещено распространять сведения, ставшие известными в ходе рассмотрения комиссией каких-либо документов и их проектов. Работать комиссия будет по мере необходимости. Она правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей от ее численного состава. Решение оформляется протоколом. При несогласии с принятым решением любой член комиссии может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в Орловской области вступили в силу ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Для обеспечения тишины и покоя граждан в регионе установлено ограничение времени с 21.00 до 10.00 в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Данные ограничения совпадают с ограничениями времени продажи алкоголя в магазинах, действующими в регионе с 16 октября 2017 года.

По информации регионального департамента промышленности и торговли, на сегодняшний день розничный сегмент регионального алкогольного рынка представлен примерно 1200 магазинами и 200 объектами общественного питания. Но под действие «закона о наливайках» подпадают около 150 объектов общепита, расположенных в Орле, Орловском муниципальном округе и Ливнах. С перечнем объектов можно ознакомиться на официальной странице регионального департамента промышленности и торговли на портале Орловской области. За нарушения ограничений штрафы для индивидуальных предпринимателей варьируются от 20 до 40 тысяч рублей, для продавцов – от 1,5 до 2 тысяч рублей.

ИА “Орелград”