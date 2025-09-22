ТФОМС заработал на штрафах и неустойках 18 миллионов рублей

Отчет Фонда приняли к сведению депутаты Орловского облсовета.

Депутаты Орловского облсовета заслушали и приняли к сведению отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первое полугодие 2025 года. По доходам исполнен он в сумме 7,614 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 7,12 миллиарда рублей. Годовой план по доходам составляет 15,221 миллиарда рублей, то есть он исполнен на 50 процентов. По традиции основным источником доходов являются межбюджетные трансферты, переданные орловскому Фонду из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Денежные средства ФОМСа перечисляются в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. В первом полугодии 2025 года они в целом составили 7,507 миллиарда рублей, или 50 процентов к плану года. Межбюджетные трансферты, переданные ТФОМСу из ФОМСа, составили 7,277 миллиона рублей. Из них 7,179 миллиона рублей поступили в регион для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Кроме того, 97,4 тысячи рублей поступило на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба, неустоек и пеней в первой половине текущего года составили 18,512 миллиона рублей. Эти выплаты перечисляются ТФОМСу в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед ним. К таким платежам относятся и денежные взыскания, налагаемые в счет возмещения ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств.

Сюда же включены платежи по искам, предъявленным Территориальным фондом обязательного медицинского страхования к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица. Например, плату за лечение потерпевших и пострадавших по суду взимают с преступников и виновников дорожно-транспортных происшествий. ТФОМС сначала оплачивает лечение пострадавших, а потом отсуживает эту плату у тех, по вине кого пострадавший угодил на больничную койку.

Доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 803,2 тысячи рублей. Они поступили из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации как межбюджетные трансферты прошлых лет в рамках осуществления межтерриториальных расчетов.

ИА «Орелград»