В орловской глубинке людей незаконно лишили воды

Нарушение выявили в Новосильском районе.
В здешнем селе Голунь водоснабжение жилых домов пришлось восстанавливать с помощью прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, предоставление услуги приостановили на Парковой улице. Причиной стала аварийная ситуация.
Однако при этом МУП ЖКХ «Новосильское» не принимало должные меры по возобновлению водоснабжения. В итоге жильцам пришлось обращаться в орган надзора.
Прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений.
МУП исполнил требования. На настоящий момент водоснабжение восстановлено.
ИА «Орелград»