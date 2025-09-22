В орловской глубинке людей незаконно лишили воды

Нарушение выявили в Новосильском районе.

В здешнем селе Голунь водоснабжение жилых домов пришлось восстанавливать с помощью прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, предоставление услуги приостановили на Парковой улице. Причиной стала аварийная ситуация.

Однако при этом МУП ЖКХ «Новосильское» не принимало должные меры по возобновлению водоснабжения. В итоге жильцам пришлось обращаться в орган надзора.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений.

МУП исполнил требования. На настоящий момент водоснабжение восстановлено.

