Орловской дорогой на Орехово заинтересовался Бастрыкин

Глава СКР порнучил доложить ему о результатах проверки.

Она уже проводится в орловском управлении ведомства. Доложить о ходе и результатах должен исполняющий обязанности главы подразделения Константин Баранов.

Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, внимание к проблеме привлекли общественники и СМИ.

Единственная дорога от деревни Орехово к посёлку Стрелецкому – это два километра разбитой грунтовки. «После дождей её размывает: пройти и проехать невозможно, такси и «Скорая» сюда не заезжают. Школьники ежедневно идут мокрые и грязные, мамы не могут довезти малышей в садик, пожилым людям тяжело даже за хлебом пройти», – рассказали в региональном штабе «Народного фронта».

Ранее ОНФ обратился в администрацию Орловского муниципального округа и попросил отсыпать дорогу щебнем, а также взять за правило проводить регулярную грейдеровку.

ИА «Орелград»