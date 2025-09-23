Новый горсовет Орла проведёт первое заседание в пятницу

Уже известна его повестка.

Первое заседание Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва состоится 26 сентября.

Мероприятие начнётся в 10 часов (как обычно, в здании администрации Орла, в малом зале).

Планируется рассмотреть три вопроса. Новоизбранные депутаты выберут председателя горсовета. Также будет рассмотрен вопрос «о структуре» городского парламента (то есть будут официально определены профильные комитеты и назначены их главы).

В рамках третьего вопроса депутаты определят состав секретариата горсовета, его регламентной группы, а также комиссии по этике.

ИА «Орелград»