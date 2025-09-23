Новый горсовет Орла проведёт первое заседание в пятницу

23.9.2025 | 13:05 Важное, Новости, Политика

Уже известна его повестка.

Фото: ИА «Орелград»

Первое заседание Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва состоится 26 сентября.

Мероприятие начнётся в 10 часов (как обычно, в здании администрации Орла, в малом зале).

Планируется рассмотреть три вопроса. Новоизбранные депутаты выберут председателя горсовета. Также будет рассмотрен вопрос «о структуре» городского парламента (то есть будут официально определены профильные комитеты и назначены их главы).

В рамках третьего вопроса депутаты определят состав секретариата горсовета, его регламентной группы, а также комиссии по этике.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования