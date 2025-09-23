На Орловщине из-за конфликта интересов уволили главу сельского поселения

Орловский облсуд подтвердил решение нижестоящей инстанции.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, были прекращены полномочия Любови Коробецкой из Колпнянского района. Она являлась главой Краснянского сельского поселения, а также депутатом и председателем местного сельсовета.

Как установило надзорное ведомство, в апреле этого года «знакомый Любови Коробецкой, проживающий с ней совместно», был трудоустроен в сельскую администрацию. Здесь он выполнял бесплатные общественные работы — отбывая наказание, назначенное судом. При этом Коробецкая должна была контролировать процесс и передавать соответствующие данные в уголовно-исполнительную инспекцию.

Практически одновременно тот же мужчина поступил на работу в сельскую администрацию уже в качестве обычного технического работника. При этом Коробецкая не уведомила уполномоченный орган о конфликте интересов.

Прокуратура внесла представление в Краснянский сельский Совет народных депутатов (который возглавляла всё та же орловчанка). Однако он не признал факт нарушения закона.

Тогда дело дошло до суда. Районная инстанция сочла позицию прокуратуры правильной и вынесла решение о прекращении полномочий чиновницы в связи с утратой доверия.

Вопрос ещё раз рассматривался в коллегии по административным делам Орловского областного суда. Однако решение оставили без изменений.

Ранее в связи с конфликтом интересов была уволена глава Крутовского сельского поселения Антонина Прокопова.

ИА «Орелград»