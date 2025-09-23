Орловцам гарантируют благоустроенное жилье

Собственный жилищный закон появится в регионе.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект закона «О регулировании отдельных жилищных отношений в Орловской области». Как следует из пояснительной записки, он разработан на основании положений Жилищного кодекса РФ. Проектом закона регулируются отдельные жилищные отношения на территории Орловской области, такие как: государственный учет жилищного фонда; отдельные вопросы предоставления жилья по договорам социального найма гражданам, в том числе в связи с выселением; учет и порядок использования наемных домов социального использования.

Также проектом закона уточняется ряд полномочий правительства Орловской области в сфере жилищных отношений на основании законодательства Российской Федерации. В частности, система государственного учета жилищного фонда в Орловской области будет представлять собой деятельность по обработке, хранению и предоставлению информации о жилье на основе программных, технических средств и информационных технологий.

Это позволит индивидуализировать объекты и проводить мониторинг их состояния, использования и сохранности, проводить техническую инвентаризацию и паспортизацию жилья. Порядок проведения технического учета жилищного фонда уже после вступления закона в силу утвердит правительство Орловской области. Оно же определит департамент, ответственный за организацию и ведение архива технической документации. Статья 4 нового законопроекта регламентирует вопросы предоставления жилья гражданам, состоящим на очереди.

А статья 5 регламентирует вопросы предоставления гражданам другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с их выселением из прежнего жилья. Она гласит, что предоставляемое гражданам в связи с выселением жилье «должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта».

Также закон будет предусматривать выплату денежного возмещения тем выселяемым гражданам, которые деньги предпочтут другому жилью. Для этого потребуется их письменное согласие. А размер денежной компенсации будет рассчитываться по нормативным правовым актам правительства Орловской области. Последнее также установит порядок определения размера денежного возмещения, выплачиваемого в случае изъятия земельного участка для государственных нужд Орловской области. Кроме того, в соответствии с новым законом в регионе будет создана система учета наемных домов социального использования и управления наемными домами.

ИА «Орелград»