Правила пассажирских перевозок изменят в Орловской области

Изменения в правила планируется внести в соответствии с требованиями федеральных законов.

Проект внесения изменений в статьи 4 и 5 Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Орловской области» рассмотрели депутаты Орловского облсовета. В частности, в соответствии с федеральным законодательством предлагается внести изменения в правила регулярных перевозок.

«Согласно нововведениям, разрешение на работу автобусных маршрутов будет фиксироваться в электронном реестре, получать бумажное свидетельство не нужно», – уточнили в пресс-службе регионального парламента. – Для каждого маршрута планируется создать электронную карту с информацией о пути следования и подходящем для него транспорте. Кроме того, в законопроекте уточняется, какие именно органы власти региона будут отвечать за соблюдение новых правил».

Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ право осуществления регулярных перевозок по муниципальному и межмуниципальному маршрутам регулярных перевозок подтверждается записью в реестре муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. При этом утрачивают силу положения, касающиеся выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Кроме того, федеральным законодательством установлено, что карта маршрута регулярных перевозок – это электронный документ, содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать по данному маршруту. Рассмотренным депутатами облсовета законопроектом предлагается внести аналогичные нормы и в региональную нормативную базу. Кроме того, будут уточнены уточняющие полномочия правительства Орловской области и департамента, отвечающего за организацию регулярных перевозок.

ИА «Орелград»