В Орле проверили поставки оборудования для «Титаника»

Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру Орловской области.

Результаты контрольного мероприятия, проведенного главным контрольным управлением, обнародовала администрация губернатора и правительства Орловской области. Оно было проведено по поручению главы региона Андрея Клычкова. Это была внеплановая выездная проверка казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик», а именно соблюдения им законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверка была целевой: ревизоров интересовали закупки медицинского оборудования для многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», известного в народе как «Титаник». Напомним, данный объект строится в Орле уже более 20 лет, с его строительством в предшествующие годы было связано немало скандалов, в том числе возбуждение уголовных дел.

В рамках внеплановой проверки сотрудники главного контрольного управления губернатора проверили закупки хирургического микроскопа общего назначения, аппарата искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии, хирургического электрокоагулятора с функцией лигирования крупных сосудов, режимом резания с одновременной коагуляцией, с комплектом соответствующего инструментария для открытого и эндоскопического лигирования.

Также по итогам проведенных электронных аукционов закупались рентгеновская диагностическая передвижная система общего назначения и адаптационная кровать. Закупки проводил «Орловский областной государственный заказчик». Как выяснили проверяющие, в нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 2025 году начальная максимальная цена контрактов по пяти закупкам была обоснована учреждением без учета сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих или финансовых условий поставки товара.

Казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» уже направлено представление, копия которого адресована и в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Информация о результатах проверки направлена также в прокуратуру Орловской области. Тем временем департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ сообщил, что сотрудники «Орелгосзаказчика» продолжают принимать медоборудование для оснащения указанного медцентра. Уже поступили три передвижных рентген аппарата, мониторы состояния пациентов для реанимационного отделения, четыре рентгеновских аппарата типа «С-дуга», две системы эндоскопической визуализации для артроскопических вмешательств.

«Для эндоскопических операций получены три аппарата ЭХВЧ с функцией аргоноплазменной коагуляции (в отличие от классических аппаратов ЭХВЧ позволяет проводить операции бесконтактным способом и меньше травмирует мягкие ткани). Три аппарата ЭХВЧ для рутинных хирургических вмешательств и один для офтальмологических процедур. Инженеры-специалисты проводят тестирование медоборудования, а также обучение врачей на медицинских аппаратах», – добавили в пресс-службе губернатора.

ИА “Орелград”