Количество адресов в Орловской области перевалило за 600 тысяч

Только в 2025 году оно увеличилось на 7 процентов.

В Государственный адресный реестр по Орловской области внесено уже свыше 600 тысяч адресов. За период с января по сентябрь 2025 года доля объектов с кадастровыми номерами выросла почти на 7 процентов, а именно с 462 до 529 тысяч. Об этом сообщило Управление ФНС России по Орловской области. В ведомстве подчеркнули, что Государственный адресный реестр является базовым государственным источником сведений об адресах на территории Российской Федерации.

«Сфера применения ГАР охватывает практически все области жизни и бизнеса: навигационные системы и картографические сервисы; почтовые и курьерские доставки; регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; налоговый учет и начисление имущественных налогов; кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость; маркетплейсы, логистика, клиентские базы данных; уличная навигация и указатели», – перечислили в областной налоговой службе.

Кстати, любой желающий не выходя из дома может проверить, правильно ли внесен в реестр его собственный адрес. Если вдруг всплывет ошибка, ее можно будет исправить, обратившись в компетентное ведомство. Специалисты рекомендуют проверять корректность адреса через портал «Федеральная информационная адресная система». Для упрощения работы с порталом на нем имеется специальная вкладка «Поиск адреса». Достаточно вбить свой адрес и посмотреть результат. Подобные проверки помогут исключить ошибки в адресах своего имущества и повысить эффективность работы всех ведомств.

«Использование адресов из ГАР является обязательным для всех органов государственной и муниципальной власти, а также для почтовых служб, – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Это гарантирует, что любой адрес, указанный в официальных документах, будет признан и обработан без ошибок или разночтений. Таким образом, этот реестр обеспечивает юридическую определенность и согласованность в работе ведомств, бизнеса и граждан».

ИА “Орелград”