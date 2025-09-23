В Орле в больнице Семашко впервые прооперировали на сосудах головного мозга

Пациентом стал 44-летний участник СВО.

Мужчина по имени Павел узнал о своей аневризме случайно. Её выявили при компьтерной томографии (в неврологическом отделении №2 больницы). Как рассказали в медучреждении, орловец пришёл на диагностику в связи с контузией, полученной на СВО.

“Много раз рисковавший жизнью, Павел мог погибнуть на “гражданке” от разрыва аневризмы”, – указали представители больницы Семашко.

Чтобы не допустить этого, пациента перевели в нейрохирургическое отделение и стали готовить к операции. Для врачей больницы она стала первым опытом оперативного лечения аневризмы сосудов головного мозга “методом эмболизации её полости микроспиралью”.

В проблемный участок ввели соответствующую миниатюрную конструкцию толщиной 0,014 дюйма. Пространство между стенками сосуда и спиралью начало зарастать тканью, а также тромбироваться. В результате такого лечения угроза разрыва аневризмы должна исчезнуть.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение.

ИА “Орелград”