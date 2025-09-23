В ОГУ имени Тургенева сообщили, что кампус готов на 50%

Такую информацию озвучили в пресс-центре вуза.

Как рассказали в университете, сейчас здесь идут работы по внутренней отделке общежитий и прокладке инженерных сетей кампуса.

“Сдача первой очереди запланирована на июль 2026 года”, – указали в ОГУ.

Напомним, накануне в соцсетях и СМИ появилось обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Трое мужчин, представившись как сотрудники субподрядной организации, занятой на данном объекте, рассказали, что выполнили работы по монтажу отопления на 60%, но не получили положенной оплаты (в общей сумме – около полумиллиона рублей).

ИА “Орелград”