В Орловской области просели все секторы промышленности

Все отрасли реальной экономики уступают своим же прошлогодним показателям.

Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-июль 2025 года составил 95,5 процента, в обрабатывающих производствах – 96,6 процента. Об этом сообщается в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении Орловской области. Судя по приведенным в нем данным, все отрасли реального сектора экономики ушли в отрицательную зону. Так, индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых в первой половине текущего года составил всего 90,4 процента. Для сравнения, годом ранее он составлял 118,5 процента.

В сфере обрабатывающих производств по итогам 2024 года индекс составлял 111,9 процента. Но сейчас упал до указанных выше 96,6 процента. Индекс в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха опустился с прошлогодних 115,1 процента до текущих 93,9 процента; в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – с 115,6 процента до 74,7 процента.

В то же время официальная статистика отмечает, что объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах по итогам января-июля 2025 года сложился в сумме 159,6 миллиарда рублей, что на 2,7 процента больше по отношению к январю-июлю 2024 года. В том числе в сфере обрабатывающих производствах товаров было отгружено в этом году на общую сумму 145 миллиарда рублей, или 103,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В агропромышленной сфере, по предварительным данным, в январе-июне 2025 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 28,8 миллиарда рублей, или 114,1 процента в действующих ценах и 105,8 процента в сопоставимой оценке к январю-июню 2024 года. Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-июль 2025 года составил 20,726 миллиарда рублей, или 114,5 процента в действующих ценах и 103,4 процента в сопоставимых ценах к январю-июлю 2024 года. Жилья за отчетный период в регионе введено 192,6 тысячи квадратных метров, или на 5,1 процента больше, чем годом ранее.

ИА “Орелград”