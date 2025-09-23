«Белогорье» даст концерт в честь основания Орловской области

Орловцы познакомятся с одним из самых душевных коллективов Белгородской госфилармонии.

Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, в Орле пройдет форум-практикум «Традиции и память большой страны». Мероприятие организовано во взаимодействии с «Русской провинцией» и состоится в рамках Молодежного марафона «Мое достоянье на все времена!». Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Мероприятие приурочено ко Дню основания Орловской области, пояснили организаторы. Кстати, Орловская область была образована Постановлением ЦИК СССР 27 сентября 1937 года путем выделения районов (уездов) бывшей Орловской губернии из состава приписанных к Курской, Западной и Воронежской областей. Что касается праздника, то 28 сентября в 16.00 состоится класс-концерт ансамбля песни и танца «Белогорье» под руководством Юлии Черновой.

«Гости класс-концерта познакомятся с одним из самых душевных коллективов Белгородской государственной филармонии, которые порадуют всех своей красочной программой «На родной сторонке», – уточнили в Орловском областном центре народного образования. – В программе класс-концерта: авторские песни, русские народные песни Белгородской, Курской, Смоленской и Орловской областей, а также хореографические композиции. Место проведения – Орловский фонд развития культуры и креативных индустрий».

Тем временем 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, который также считается днем основанием города Орла, состоялась заупокойная лития по усопшим воинам, отдавшим свои жизни, защищая Орловские рубежи в оборонительном сражении 16-17 веков.

Мероприятие прошло на территории Богоявленского собора, на месте перезахоронения воинов. «Совершил заупокойное богослужение благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии настоятель Богоявленского собора протоиерей Василий Иванов. Все желающие смогли молитвенно почтить героический ратный подвиг предков – первых жителей Орловской земли», – сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”