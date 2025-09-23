Во Мценске обновили меры поддержки участников СВО

Меры поддержки положены и тем, кто защищал российское приграничье.

Администрация города Мценска признала утратившим силу принятое в 2024 году постановление о мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей и приняло новое постановление. Меры поддержки гарантированы местным жителям, участвующим в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях, а также тем, кто защищает приграничные регионы России от вооруженных провокаций ВСУ и диверсионных групп.

Льготы положены и членам их семей. К таковым во Мценске отнесли: супругов, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения этого возраста, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения лиц, находящихся на иждивении участника СВО, а также супругов погибших участников СВО. К категории детей участников СВО не относятся дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах.

Согласно постановлению городской администрации, дети участников СВО в муниципальных школах обеспечиваются бесплатным горячим питанием. С родителей и законных представителей детей участников СВО, в том числе погибших, не взимается плата за присмотр и уход за детьми в детсадах. Дети участников СВО зачисляются в группы продленного дня или круглосуточного пребывания муниципальных образовательных организациях дошкольного образования в первоочередном порядке.

Причем они имеют право на зачисление в детсады, наиболее приближенные к месту жительства подавшего заявление родителя – вне зависимости от проживания указанных детей на территории, за которой закреплена соответствующая образовательная организация. Также с родителей детей участников СВО не взимается плата за оказание услуг по дополнительным общеобразовательным программам, за физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые муниципальными образовательными и физкультурно-спортивными организациями. Такие услуги предоставляются им в первоочередном порядке, причем дети участников СВО обеспечиваются спортивной экипировкой, инвентарем и оборудованием для занятий физкультурой и спортом.

«Меры поддержки действуют не менее чем до конца года, следующего за годом, в котором будет завершена СВО, – говорится в документе. – Меры поддержки оказываются бессрочно: членам семей погибших участников СВО; участникам СВО, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей (выполнения задач) в ходе СВО, выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, исполнением обязанностей по содействию выполнению указанных задач и членам их семей».

ИА “Орелград”