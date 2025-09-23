В Болхове произошла авария на водопроводе

23.9.2025 | 10:33 ЖКХ, Новости, Происшествия

Об этом сообщили в администрации города, ссылаясь на местное МУП «Водоканал».

Болхов. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В связи с аварийной ситуацией отключена центральная скважина на улице 29 Июля. Водоснабжение прекращено в центральной части города.

Без воды остались улица Ленина и практически все её переулки, частично улицы 29 июля, Воровского, Добровольцев Урала, Калинина, Лескова, Некрасова, Октябрьская, Первомайская (с переулками), Тургенева, а также другие.

После устранения неисправности предоставление услуги возобновят. Однако предупреждается, что из-за сложности работ ремонт может затянуться.

Также на предприятии принесли извинения клиентам.

ИА «Орелград»


