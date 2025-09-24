ФСБ предупредила орловцев об опасности стать «живыми бомбами»

Враг начал использовать новую тактику против мирного населения.

Как рассказали в Управлении ФСБ по Орловской области, к подрывной работе привлекают, в том числе, несовершеннолетних и пенсионеров из России. Под разными предлогами их подталкивают к тому, чтобы передать конкретным гражданам взрывные устройства под видом бытовых предметов. Однако в итоге подрыв происходит в момент передачи — по замыслу преступных организаторов, погибает не только жертва, но и и исполнитель.

Такую подрывную работу организуют Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны данной страны, а также украинские националистические структуры.

«Призываем проявлять бдительность, не поддаваться на провокации, проверять и анализировать сведения, полученные из различных источников, и воздерживаться от контактов с незнакомцами в сети Интернет и по телефону», – указали в УФСБ.

Также в пресс-службе напомнили о проведении разъяснительной работы с несовершеннолетними и пенсионерами. «Сотрудники специальных служб, правоохранительных органов, работники государственных и муниципальных органов власти и кредитно-финансовых организаций Российской Федерации никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода денежных средств на безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам», – напомнили в Управлении.

О фактах подготовки террористических актов, вербовки, распространения материалов соответствующей направленности необходимо оперативно сообщать на телефон доверия УФСБ России по Орловской области – 8 (4862) 43-76-36 (или в другие правоохранительные органы).

