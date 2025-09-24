В мессенджере МАХ появился чат-бот орловского МФЦ

Теперь взаимодействовать с организацией будет проще.

С помощью бота орловцы смогут оперативно узнать необходимую информацию о работе МФЦ нашего региона.

Программа способна на следующие действия:

сообщить адрес, дни и часы работы ближайшего отделения МФЦ;

проверить статус заявления;

уведомить о готовности документов (сейчас функция ещё настраивается);

оформить или отменить предварительную запись на приём;

дать возможность оценить качество обслуживания;

ответить на другие наиболее типичные вопросы.

ИА «Орелград»