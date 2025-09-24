В мессенджере МАХ появился чат-бот орловского МФЦ

24.9.2025 | 10:45 Новости, Общество

Теперь взаимодействовать с организацией будет проще.

Фото: Управление ФНС России по Орловской области

С помощью бота орловцы смогут оперативно узнать необходимую информацию о работе МФЦ нашего региона.

Программа способна на следующие действия:

  • сообщить адрес, дни и часы работы ближайшего отделения МФЦ;
  • проверить статус заявления;
  • уведомить о готовности документов (сейчас функция ещё настраивается);
  • оформить или отменить предварительную запись на приём;
  • дать возможность оценить качество обслуживания;
  • ответить на другие наиболее типичные вопросы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования