В мессенджере МАХ появился чат-бот орловского МФЦ

Теперь взаимодействовать с организацией будет проще.
С помощью бота орловцы смогут оперативно узнать необходимую информацию о работе МФЦ нашего региона.
Программа способна на следующие действия:
- сообщить адрес, дни и часы работы ближайшего отделения МФЦ;
- проверить статус заявления;
- уведомить о готовности документов (сейчас функция ещё настраивается);
- оформить или отменить предварительную запись на приём;
- дать возможность оценить качество обслуживания;
- ответить на другие наиболее типичные вопросы.
ИА «Орелград»