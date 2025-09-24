Орловцы помогли «Ирландцам»

24.9.2025 | 12:07 Новости, СВО

Так называется ударный отряд, выполняющий задачи на СВО.

vk.com/oreladm

В его рядах служат и жители Орловской области.

Бойцам направили гуманитарный груз. Его собрали силами Администрации Орла и Национального благотворительного фонда «Ангелы Победы».

В состав груза вошли продукты, средства личной гигиены, футболки, балаклавы и маскхалаты. Также волонтёры доставили воинам личные посылки, письма от детей, талисманы и сладости от группы «Гуманитарная точка».

Информацию сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

vk.com/oreladm

ИА «Орелград»


