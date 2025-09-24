За неделю ОРВИ на Орловщине вырос на 32%

Таковы данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Зарегистрировано 6,4 тысячи новых обращений к врачам по поводу острых респираторных инфекций. Прирост составил 32,49% (по сравнению с предыдущей неделей). При этом 48,8% заболевших — это дети в возрасте до 14 лет.

Отметим, что в этом году сезон заболеваемости ОРВИ начался раньше обычного. Как правило, рост показателей начинается только в середине осени.

Кроме возбудителей ОРВИ регистрировался ковид (SAR-COV-2), а также вирусы не гриппозного происхождения (риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы).

Также на Орловщине продолжается вакцинация от гриппа. На данный момент прививку сделали около 68 тысяч жителей региона.

ИА «Орелград»