За неделю ОРВИ на Орловщине вырос на 32%

24.9.2025 | 12:17 Медицина, Новости

Таковы данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Зарегистрировано 6,4 тысячи новых обращений к врачам по поводу острых респираторных инфекций. Прирост составил 32,49% (по сравнению с предыдущей неделей). При этом 48,8% заболевших — это дети в возрасте до 14 лет.

Отметим, что в этом году сезон заболеваемости ОРВИ начался раньше обычного. Как правило, рост показателей начинается только в середине осени.

Кроме возбудителей ОРВИ регистрировался ковид (SAR-COV-2), а также вирусы не гриппозного происхождения (риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы).

Также на Орловщине продолжается вакцинация от гриппа. На данный момент прививку сделали около 68 тысяч жителей региона.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования