Жителей Орла отправляют на прививки от бешенства в Нарышкино

24.9.2025 | 14:30 Медицина, Новости

В самом областном центре препарата нет.

Фото: Администрация Орла

Это следует из информации, опубликованной на официальной странице Департамента здравоохранения Орловской области.

Вопрос подняла одна из пользовательниц. Орловчанка задалась вопросом — почему прививку не делают в самом Орле, а отправляют пациентов в Нарышкино. «Это что, две остановки на маршрутке?» – возмутилась женщина.

В депздраве пояснили, что в областном центре препарата просто нет. При этом не определены и даты новых поставок вакцины от бешенства в поликлиники Орла.

«В Нарышкино имеются остатки вакцины. В соответствии с этим определена маршрутизация», – указали представители департамента.

