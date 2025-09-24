Жителей Орла отправляют на прививки от бешенства в Нарышкино

В самом областном центре препарата нет.
Это следует из информации, опубликованной на официальной странице Департамента здравоохранения Орловской области.
Вопрос подняла одна из пользовательниц. Орловчанка задалась вопросом — почему прививку не делают в самом Орле, а отправляют пациентов в Нарышкино. «Это что, две остановки на маршрутке?» – возмутилась женщина.
В депздраве пояснили, что в областном центре препарата просто нет. При этом не определены и даты новых поставок вакцины от бешенства в поликлиники Орла.
«В Нарышкино имеются остатки вакцины. В соответствии с этим определена маршрутизация», – указали представители департамента.
ИА «Орелград»