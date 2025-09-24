В Орле задержан коммерческий директор медцентра

Его подозревают в посредничестве в коммерческом подкупе.

Об этом рассказали в орловском управлении СКР. Дело возбуждено по материалам УМВД по нашему региону.

Предварительно установлено, что в период с сентября по декабрь минувшего года мужчина, действуя по указанию руководства медицинского центра, предложил сотруднику некоего предприятия незаконную сделку. В обмен на 50 тысяч рублей тот согласился посодействовать заключению прямого договора на оказание медицинских услуг между своей организацией и данным центром.

Речь шла о периодических осмотрах работников. По факту центр оказал услуги, но не в полном объёме. Некоторые специалисты отсутствовали на процедурах. В то же время по результатам таких осмотров сотрудники медицинской организации выдавали положительные заключения.

В настоящее время подозреваемый задержан следователем. Ранее было возбуждено и дело в отношении сотрудника предприятия, предположительно, получившего плату за противозаконные услуги.

ИА «Орелград»