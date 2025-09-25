Орловцам дали совет о времени покупки жилья

«Как говорится, «вчера», – заявила член правления ОДСК Татьяна Борисова.

Представитель ведущего застройщика Орловской области дала интервью РБК. По словам Татьяны Борисовой, цена «квадрата» в новостройке формируется на основе множества факторов: местоположение, инфраструктура, транспортная доступность, класс жилья. Свое влияние оказывают объем предложений и внешние условия. Инфляция, рост цен на стройматериалы, повышение зарплат – все должно отражаться в конечной стоимости. В оценке задействуются до 50 переменных.

«Наша цель — не максимальная прибыль, а удержание цен в среднем сегменте, – подчеркнула Татьяна Борисова. – Поэтому, когда вы слышите о подорожании квадратного метра в ОДСК, важно понимать, что это вынужденная мера, обусловленная ростом стоимости строительства».

Цикл продукта в стройке в среднем – шесть лет. Застройщики оценивают перспективы инвестиций, конкуренцию и возможный спрос. Прогнозирование проводится в горизонте до десяти лет. Только так обеспечивается устойчивость компаний, считает Татьяна Борисова. При этом, по ее мнению, покупателям следует действовать оперативнее.

«Ситуация на рынке говорит о том, что мы достигли пика очередного кризиса. Сейчас рынок будет развиваться по сценарию 2021 года, когда дефицит новостроек вызвал повышенный спрос и рост цен. Поэтому оптимальное время для покупки — не сегодня, а, как говорится, «вчера», – заявила Татьяна Борисова.

По итогам 2024 года в Орловской области показатель ввода жилья был перевыполнен на 19,5%: введено 385 тыс. кв. м. По предварительным данным, за январь-август 2025 года на Орловщине введено всего 230,3 тыс. кв. м жилых помещений, на 3,9 % больше аналогичного периода прошлого года. В структуре преобладает доля индивидуального жилищного строительства – более 60%. Минстроем России в 2025 году для Орловской области установлен плановый показатель «Объем жилищного строительства» в размере 325 тыс. кв. м жилья.

ИА “Орелград”