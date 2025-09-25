Опубликован список остановок Орла с Wi-Fi

25.9.2025 | 13:55 Новости, Общество, Транспорт

Подключиться можно к сети OREL_FREE.

Фото: ИА «Орелград»

Ранее Wi-Fi появился на 10 остановках. Сейчас бесплатный общедоступный беспроводной интернет есть во всех обещанных 26 точках:

  • «1-я Посадская улица», 1-я Посадская, 13;
  • «Автовокзал», Карачевское шоссе, 4;
  • «Автоколонна 1141», Карачевское шоссе, 77;
  • «Автошкола ДОССАФ», Карачевское шоссе, 41;
  • «Автошкола ДОССАФ», Карачевское шоссе, 50;
  • «Аграрный университет», Генерала Родина, 69;
  • «Администрация Северного района», Московское шоссе, 117-Б;
  • «Болховское шоссе», перекресток Болховского шоссе и Раздольной;
  • «Ветеринарная лечебница», Карачевское шоссе, 69;
  • «Военно-исторический музей», Комсомольская, 65-А;
  • «Гипсовый комбинат», Московская, 175-А;
  • «Госуниверситет», Наугорское шоссе, 29;
  • «Дом моды», Комсомольская, 229;
  • «Завод «Текмаш»», Московская, 155, корпус 3;
  • «Магазин Орел», Октябрьская, 62-Б;
  • «Микрорайон Прокуровка», Московское шоссе, 113;
  • «Сквер Гуртьева», Каменская площадь, 1;
  • «Сквер Гуртьева», сквер имени Гуртьева;
  • «Сквер имени Героя Ермолаева» («Стекломаш»), Герцена, 2-Д;
  • «Социальный фонд», Комсомольская, 108;
  • «Стадион Ленина», Тургенева, 45-А;
  • «ТМК ГРИНН», Кромское шоссе, 4;
  • «ТЦ Европа», Раздольная, 53;
  • «Улица 60-летия Октября», 8 Марта, 19;
  • «Черкасская», Розы Люксембург, 53-А;
  • «Юридический институт», Октябрьская, 205.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования