Опубликован список остановок Орла с Wi-Fi

Подключиться можно к сети OREL_FREE.
Ранее Wi-Fi появился на 10 остановках. Сейчас бесплатный общедоступный беспроводной интернет есть во всех обещанных 26 точках:
- «1-я Посадская улица», 1-я Посадская, 13;
- «Автовокзал», Карачевское шоссе, 4;
- «Автоколонна 1141», Карачевское шоссе, 77;
- «Автошкола ДОССАФ», Карачевское шоссе, 41;
- «Автошкола ДОССАФ», Карачевское шоссе, 50;
- «Аграрный университет», Генерала Родина, 69;
- «Администрация Северного района», Московское шоссе, 117-Б;
- «Болховское шоссе», перекресток Болховского шоссе и Раздольной;
- «Ветеринарная лечебница», Карачевское шоссе, 69;
- «Военно-исторический музей», Комсомольская, 65-А;
- «Гипсовый комбинат», Московская, 175-А;
- «Госуниверситет», Наугорское шоссе, 29;
- «Дом моды», Комсомольская, 229;
- «Завод «Текмаш»», Московская, 155, корпус 3;
- «Магазин Орел», Октябрьская, 62-Б;
- «Микрорайон Прокуровка», Московское шоссе, 113;
- «Сквер Гуртьева», Каменская площадь, 1;
- «Сквер Гуртьева», сквер имени Гуртьева;
- «Сквер имени Героя Ермолаева» («Стекломаш»), Герцена, 2-Д;
- «Социальный фонд», Комсомольская, 108;
- «Стадион Ленина», Тургенева, 45-А;
- «ТМК ГРИНН», Кромское шоссе, 4;
- «ТЦ Европа», Раздольная, 53;
- «Улица 60-летия Октября», 8 Марта, 19;
- «Черкасская», Розы Люксембург, 53-А;
- «Юридический институт», Октябрьская, 205.
ИА «Орелград»