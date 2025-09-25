Опубликован список остановок Орла с Wi-Fi

Подключиться можно к сети OREL_FREE.

Ранее Wi-Fi появился на 10 остановках. Сейчас бесплатный общедоступный беспроводной интернет есть во всех обещанных 26 точках:

«1-я Посадская улица», 1-я Посадская, 13;

«Автовокзал», Карачевское шоссе, 4;

«Автоколонна 1141», Карачевское шоссе, 77;

«Автошкола ДОССАФ», Карачевское шоссе, 41;

«Автошкола ДОССАФ», Карачевское шоссе, 50;

«Аграрный университет», Генерала Родина, 69;

«Администрация Северного района», Московское шоссе, 117-Б;

«Болховское шоссе», перекресток Болховского шоссе и Раздольной;

«Ветеринарная лечебница», Карачевское шоссе, 69;

«Военно-исторический музей», Комсомольская, 65-А;

«Гипсовый комбинат», Московская, 175-А;

«Госуниверситет», Наугорское шоссе, 29;

«Дом моды», Комсомольская, 229;

«Завод «Текмаш»», Московская, 155, корпус 3;

«Магазин Орел», Октябрьская, 62-Б;

«Микрорайон Прокуровка», Московское шоссе, 113;

«Сквер Гуртьева», Каменская площадь, 1;

«Сквер Гуртьева», сквер имени Гуртьева;

«Сквер имени Героя Ермолаева» («Стекломаш»), Герцена, 2-Д;

«Социальный фонд», Комсомольская, 108;

«Стадион Ленина», Тургенева, 45-А;

«ТМК ГРИНН», Кромское шоссе, 4;

«ТЦ Европа», Раздольная, 53;

«Улица 60-летия Октября», 8 Марта, 19;

«Черкасская», Розы Люксембург, 53-А;

«Юридический институт», Октябрьская, 205.

ИА «Орелград»