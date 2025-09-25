Орловские банкроты пополнили бюджет на 318 миллионов рублей

Только в рамках согласительных процедур поступления выросли вдвое.

В Орловской области растут поступления в рамках согласительных процедур в делах о банкротстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. По данным ведомства, всего по состоянию на 1 сентября 2025 года в регионе в процедурах банкротства находился 3161 должник, организации и физические лица. За восемь месяцев текущего года поступления от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства и в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, составили 318 миллионов рублей.

«Из них по согласительным процедурам поступило 224 миллиона рублей, что на 122 миллиона рублей, или более чем в 2 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года, – уточнили в налоговом ведомстве. – Две трети поступлений в банкротстве – это добровольное погашение задолженности в рамках согласительных процедур».

Погашение задолженности перед бюджетом в ходе согласительных процедур в ведомстве называют абсолютным приоритетом налоговых органов при реализации полномочий по инициированию процедур банкротства. К этому механизму относятся процедуры мирового соглашения в рамках дела о банкротстве, а также процедуры добровольного погашения задолженности на стадии рассмотрения заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом.

Одним из распространенных методов является заключение мирового соглашения. Это своего рода договор между должником и кредиторами, который устанавливает порядок реструктуризации задолженности или ее частичного погашения. Кроме того, желающие могут воспользоваться возможностями площадки по реструктуризации долга, которая уже несколько лет работает на сайте ФНС России. Она была создана ведомством специально для восстановления платежеспособности и предотвращения банкротства.

Организации и ИП могут подать заявку на этом сервисе в случае угрозы банкротства, при накопившихся долгах перед бюджетом или иными кредиторами. Долги могут быть урегулированы несколькими способами: рассрочка или отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, мировое соглашение, отлагательные меры взыскания или координация действий в банкротстве. Обратиться на площадку можно онлайн, направив заявку на официальном сайте службы в разделе «Площадка реструктуризации долга». Меры поддержки подбираются индивидуально по результатам подробного анализа всех обстоятельств, связанных с долгом.

«У налоговых органов нет задачи добиться банкротства предприятий, – подчеркнули в Управлении ФНС России по Орловской области. – Инициирование процедуры банкротства используется только как метод взыскания долга. ФНС России предлагает согласительные процедуры для выхода из финансового кризиса. Это позволяет бизнесу сохранить свои компании, рабочие места, а государству получать регулярные поступления в бюджет».

ИА “Орелград”