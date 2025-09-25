Клычков подтвердил свою позицию по крематорию

По мнению орловского губернатора, на Раздольной ему не место.

Пояснения прозвучали в ходе прямого эфира в соцсетях 24 сентября.

«Опять пошла тема по крематорию. Я свою позицию уже высказывал. Я считаю, что то место, которое предлагает некий собственник, не подходит. Нужно искать другие. Моя позиция такая. Там публичные слушания будут. Ну, я и до администрации района довел свою личную позицию. Тему крематория, возможно, можно обсуждать, но точно не в том месте, где дышать, как говорится, нечем – промышленная концентрация».

Отметим, приказ управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области о подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки для размещения крематория с однокамерной печью был издан в апреле 2025 года. Инициатор – ООО «ЭгидаЭкспорт».

Компания предложила изменить территориальную зону с «производственной» на «специального назначения» на участке с кадастровым номером 57:10:0040101:10990. Это позволит построить крематорий между промышленными объектами на Раздольной. Через пару дней губернатор заявил, что «никакого крематория не планируют», «это вбрасывают в СМИ». Тем не менее публичные слушания в ОМО стартовали в сентябре. Сегодня встреча с жителями пройдет в поселке Лесном (ул. Уютная, в районе д. 1). Начало в 11 часов.

