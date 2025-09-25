Клычков сообщил о подключении к интернету на 26 остановках

25.9.2025 | 9:44 ЖКХ, Новости

Орловский губернатор также поручил опубликовать адреса.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Тема доступности связи была затронута в ходе вечернего эфира в соцсетях 24 сентября. По словам Андрей Клычкова, идет работа по «белым сервисам». Так, в МАХ теперь доступен орловский МФЦ. Можно записаться на предварительный прием, уточнить информацию, поставить оценку и так далее.

Завершено подключение 26 остановок общественного транспорта к интернету. Горожане могут воспользоваться сетью OREL_FREE.

«Необходима регистрация. Она очень простая. Мы ездили проверяли и на Гуртьева, и на Московском шоссе. Продолжаем эту работу дальше», – сказал Андрей Клычков.

