Клычков сообщил о подключении к интернету на 26 остановках

Орловский губернатор также поручил опубликовать адреса.

Тема доступности связи была затронута в ходе вечернего эфира в соцсетях 24 сентября. По словам Андрей Клычкова, идет работа по «белым сервисам». Так, в МАХ теперь доступен орловский МФЦ. Можно записаться на предварительный прием, уточнить информацию, поставить оценку и так далее.

Завершено подключение 26 остановок общественного транспорта к интернету. Горожане могут воспользоваться сетью OREL_FREE.

«Необходима регистрация. Она очень простая. Мы ездили проверяли и на Гуртьева, и на Московском шоссе. Продолжаем эту работу дальше», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”