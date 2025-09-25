Орловскому ветерану СВО передали машину с ручным управлением

Орловец получил тяжёлое ранение и пережил операцию по частичной ампутации нижних конечностей.

Торжественное вручение автомобиля состоялось в Липецке. Как рассказали в орловском отделении фонда «Защитники Отечества», это первый такой случай в нашем регионе. Фонд запустил соответствующую программу в минувшем году.

Ключи от машин вручала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По её словам, данную меру поддержки получили уже 330 ветеранов СВО.

Орловского воина зовут Алексеем. Он попал на спецоперацию в 2022-м году в рамках частичной мобилизации. Был награждён медалью «За отвагу». В феврале минувшего года орловец получил тяжёлое ранение под Артёмовском, в посёлке Курдюмовка.

После восстановления мужчина вернулся на Орловщину, переехал из родного поселка поближе к областной столице, где приобрёл дом. Сейчас рядом с ним практически достроен гараж для нового автомобиля.

«К нам приехала ещё одна такая машина, она уже ждет своего будущего владельца, но сейчас у бойца нет возможности получить ключи. Ещё одна заявка на получение данного транспорта находится в работе», – рассказала Ольга Анисимова, руководитель орловского филиала фонда.

ИА «Орелград»