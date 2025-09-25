В Орле московские дворы снова не сделали вовремя

Власти области и города встали перед дилеммой.

Речь идёт о дворовых территориях, которые приводят в порядок на средства, полученные из столичного бюджета.

Компания из Севастополя ООО «Ремонтно-строительное управление» должна была сдать 25 объектов накануне, 24 сентября. Общая стоимость работ — 134,1 миллиона рублей.

Проблему на совещании с главами муниципальных образований вновь поднял первый заместитель спикера областного совета Михаил Вдовин.

«Мы планируем порядка 17-18 объектов в этом году завершить. Далее будем определяться по переносу средств на следующий год», – рассказал мэр Юрий Парахин.

Губернатор Андрей Клычков тоже прокомментировал ситуацию: «Есть вариант расторгнуть контракт с этим подрядчиком и оставить невыполненными работы. Либо сейчас, чем мы занимаемся в ежедневном режиме, заставлять его работать».

Напомним, что такие проблемы имелись в Орле и ранее – причём именно с дворами, которые ремонтировались на средства, полученные из Москвы.

ИА «Орелград»