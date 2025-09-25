Отопительный сезон начнётся на Орловщине уже завтра

Губернатор дал команду «начинать принимать решения о запуске тепла».

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«Предлагаю, исходя из погодных условий, сегодня начинать принимать решения о запуске тепла», – высказался Клычков. Также он отметил, что сегодня в Орле утренние плюс четыре градуса ощущались как ноль.

Губернатор напомнил, что в конце месяца синоптики прогнозируют ещё несколько тёплых дней. Однако это, как предполагается, будет резкое потепление с таким же резким похолоданием. Скачок температуры не изменит ситуацию принципиально.

Первый замглавы Администрации Ливен Людмила Полунина заявила, что готова запустить котельные небольшого объёма с завтрашнего дня. «Запускайте», – одобрил Клычков.

Впрочем, массово тепло на соцобъектах и в домах появится позднее.

«Чтобы мы с вами за выходные дни осуществили первый запуск, а к понедельнику все социальные объекты были с теплом. Как раз за выходные дни могут проявиться необходимости ремонтных работ», – указал Клычков. В большинстве многоквартирных домов должно потеплеть к середине недели.

