Клычков поручил проверить УК «Умный дом» на мошенничество

Столичная управляющая компания самоустранилась от подготовки к зиме своих зданий в Орле.

Под её опекой находились 168 домов областного центра.

Сейчас жильцам приходится экстренно «перебегать» в другие УК. В 41 доме уже состоялись соответствующие собрания. В 75 они находятся в стадии проведения. Со своей стороны Администрация Орла осуществляет консультационную и организационную поддержку.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«У нас работа этой управляющей компании лицензирована? Нужно посмотреть, чтобы они нигде больше не работали. Я помню эту управляющую компанию, как она из Москвы к нам прибежала, нахватала домов, а теперь лишь собирает деньги и ничего не хочет делать», – прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

Впрочем, возможно, одним отзывом лицензии дело не ограничится.

«Просьба по линии жилинспекции, совместно с администрацией города, посмотреть основания для обращения в правоохранительные органы. Если собрали деньги, но не направили их на подготовку жилых домов — почему не усмотреть здесь мошенничество?» – задался вопросом губернатор.

Также Клычков рассказал, что представители областной власти уже обсудили с прокуратурой возможность проведения проверки данной УК.

ИА «Орелград»