В Ливнах на «Рабочем меридиане» появилась платная парковка

Перед этим проезжая часть местной улицы Мира была сужена.

Новость сообщает «Уездный город Ливны».

Парковка находится за торговым центром «Русь».

«Когда проезжую часть улицы Мира сделали немного меньше за счёт пешеходной зоны, то власти обещали автовладельцам, что будут оборудованы парковочные места и парковка за торговым центром, где, как правило, машин останавливается больше всего», – пишет издание. При этом для ливенцев стало сюрпризом, что парковка за ТЦ оказалась платной и частной.

В итоге автовладельцы потеряли часть полезной территории на улице при её благоустройстве (по проекту «Рабочий меридиан»), но так и не обрели общедоступных парковочных мест в ожидаемом количестве.

ИА «Орелград»