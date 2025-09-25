Орловцы могут оспорить рост цифр в платёжках за капремонт

Для этого надо предоставить в фонд правильные данные.

Напомним, тему поднимали на последней сессии областного совета. Во многих квитанциях Фонда капитального ремонта суммы платежей внезапно изменились в сторону увеличения.

Глава регионального отделения фонда Владимир Слизовский подтвердил телеканалу «Первый областной», что плата изменилась из-за уточнения данных по размеру жилых площадей (исходя из которых и определяется её размер).

Однако орловцы, несогласные с изменениями, имеют полное право оспорить их, передав правильную информацию в фонд. «Нужно предоставить документы (данные о квадратных метрах квартиры)», – уточнил Слизовский. Отметим, что при исчислении размера платы площадь балконов или лоджий в счёт не идёт.

ФКР уточняет данные, заказывая уточняющие справки в кадастровой службе. В этом году в области актуализировали около 8 тысяч лицевых счетов.

