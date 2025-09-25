Орловцы могут оспорить рост цифр в платёжках за капремонт

25.9.2025 | 14:50 ЖКХ, Новости

Для этого надо предоставить в фонд правильные данные.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, тему поднимали на последней сессии областного совета. Во многих квитанциях Фонда капитального ремонта суммы платежей внезапно изменились в сторону увеличения.

Глава регионального отделения фонда Владимир Слизовский подтвердил телеканалу «Первый областной», что плата изменилась из-за уточнения данных по размеру жилых площадей (исходя из которых и определяется её размер).

Однако орловцы, несогласные с изменениями, имеют полное право оспорить их, передав правильную информацию в фонд. «Нужно предоставить документы (данные о квадратных метрах квартиры)», – уточнил Слизовский. Отметим, что при исчислении размера платы площадь балконов или лоджий в счёт не идёт.

ФКР уточняет данные, заказывая уточняющие справки в кадастровой службе. В этом году в области актуализировали около 8 тысяч лицевых счетов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования